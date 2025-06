Una cifra mai spesa prima da Commisso. Le garanzie richieste da Pioli alla Fiorentina

Per Stefano Pioli, la Fiorentina di Rocco Commisso ha messo sul piatto cifre (3 milioni per tre anni) mai investite prima per un allenatore.

Oltre a questo, dal canto suo, Pioli ha preteso anche altre garanzie oltre a quelle economiche.

Quali? Secondo il Corriere Fiorentino vuole una squadra forte, che possa puntare alla vittoria della Conference, lottare di nuovo per l’Europa League in campionato e che torni a proporre un calcio aggressivo e coraggioso.