Castrovilli, se questo non è un incubo, ci assomiglia tanto. E ora...

Ancora un intervento, ancora uno stop. Gaetano Castrovilli sta passando il momento più buio della carriera dopo il mancato passaggio al Bournemouth in Premier League e una risonanza che ha mostrato un'insufficienza del legamento crociato anteriore, che è stata riparata con la procedura che è perfettamente riuscita.

Il centrocampista della Fiorentina farà così ritorno a Firenze per il percorso riabilitativo. Poteva essere uno dei pilastri del centrocampo viola, non sarà inserito nemmeno nelle liste (per la Serie A e per la Conference). Troppa concorrenza nel suo ruolo, troppi giocatori. Ci sarà poi da capire cosa ne sarà del suo futuro. Secondo il Corriere Fiorentino, ad oggi l'opzione più probabile è quella di un addio a parametro zero tra un anno, quando scadrà il suo contratto con i viola.