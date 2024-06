"Retegui era stato accostato anche al Napoli, ma la Fiorentina può assicurarselo. Attenzione a Lucca però..."

In esclusiva a Il Sogno nel Cuore è intervenuto per un’intervista Gigi Iacomino, intermediario e procuratore di mercato. Interpellato sul concreto interesse da parte della Fiorentina per Retegui, l'operatore di mercato ha tirato fuori anche un vecchio obiettivo di Daniele Pradè:

“Retegui obiettivo numero uno, ma occhio al centravanti dell'Udinese”