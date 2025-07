Pruzzo: "Dzeko e Kean insieme tutto l'anno? Assolutamente no. Gudmundsson sarà la sorpresa insieme a Fagioli"

L'ex attaccante della Fiorentina Roberto Pruzzo ha detto la sua a Lady Radio sull'assetto offensivo della squadra viola in vista della prossima stagione.

L'idea di Pruzzo

“Non credo assolutamente che Dzeko e Kean giocheranno insieme tutto l'anno. Io ho giocato con Völler e lui si sacrificava molto. Anche con Ciccio Graziani mi successe la stessa cosa. Certo, i grandi giocatori il modo per giocare insieme lo trovano. In alcuni momento potrebbe essere una soluzione, ma in questo caso mi sembra complicato”.

E con Gudmundsson…

"Kean e Dzeko hanno ruoli simili e uno dei due ha una certa età: gli anni pesano. Poi io personalmente ritengo Gudmundsson tra i più forti e lo considero la sorpresa della nuova Fiorentina insieme a Fagioli”.