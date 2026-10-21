La Fiorentina all'attacco: "Nell'ultima gara episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità del sistema"
A conferma di quanto scritto in mattinata, arriva una nota ufficiale da parte della Fiorentina che fa sapere che la questione arbitrale, emersa durante la partita contro il Como, è tutt'altro che chiusa.
“Controdeduzioni non soddisfacenti”
“La Fiorentina prende atto della risposta della Lega Serie A - si legge - ma ritiene le controdeduzioni non soddisfacenti e non esaustive in quanto non chiariscono, in alcun modo, la dinamica della mancata revisione VAR sul primo gol del Como e non forniscono alcuna immagine video dinamica che chiarisca definitivamente l'oggettività del fuorigioco sul gol annullato a Pongracic”.
“Episodi gravi”
E inoltre: “Il Club continuerà a rivolgersi a tutte le istituzioni sportive preposte per avere le spiegazioni necessarie e fare chiarezza definitiva su situazioni ed episodi gravi che rischiano di compromettere la credibilità di tutto il sistema”.
In sostanza, il caso adesso approda anche in Federazione, dove il club gigliato porterà le proprie istanze.