La Lega risponde, ma non soddisfa la Fiorentina: il caso arbitrale approda in Figc

La risposta arrivata ieri sera non ha chiuso il caso. La Fiorentina resta insoddisfatta dei chiarimenti ricevuti dalla Lega Serie A sui due episodi arbitrali contestati nella partita contro il Como ed è intenzionata a proseguire la propria richiesta di spiegazioni nelle sedi competenti.

Il fuorigioco

Il riscontro riguarda anche il gol del possibile 2-2 annullato a Marin Pongracic: ai viola è stata fornita una spiegazione tecnica del procedimento utilizzato per determinare la posizione di fuorigioco. Un chiarimento che, tuttavia, non è bastato a dissipare i dubbi della società.

Il contatto

Resta poi aperta la questione del contatto tra Milla e Pedro Gonçalves, avvenuto nell’azione che ha portato al vantaggio dei lariani. La Fiorentina aveva chiesto di poter ascoltare l’audio della conversazione tra arbitro e Var, la cui competenza appartiene però alla Figc, non alla Lega.

Nuovo interlocutore

Proprio la Federazione è quindi il prossimo interlocutore del club viola. La risposta ricevuta costituisce un primo passaggio, ma la Fiorentina vuole ulteriori delucidazioni sulle valutazioni che hanno accompagnato le decisioni contestate. La vicenda rimane aperta.