La finale della Fiorentina oggi si gioca nel rinnovato stadio di Viareggio: i dettagli del restyling

La Fiorentina Under 18 gioca quest'oggi la finale del Torneo di Viareggio nel rinnovato stadio dei Pini ‘Torquato Bresciani’, la cui progettazione integrata e la direzione lavori sono state eseguite dall’Architetto De Martino, Direttore Tecnico di Sportium, società specializzata nell’ideazione progettazione e sviluppo di impianti sportivi di ultima generazione, insieme a Progetto CMR, società di progettazione integrata con oltre 30 anni di esperienza, e STAIN Engineering, società di ingegneria in ambito MEP, che ha firmato la parte di progettazione degli impianti.

Il nuovo impianto di Viareggio

Il nuovo Stadio dei Pini o “Torquato Bresciani”, sviluppato su una superfice di 25.000 mq, con 3.800 sedute, si presenta oggi come un impianto rinnovato, moderno e sostenibile.

Dopo una storia di primati - lo Stadio dei Pini è stato il primo in Italia nel 1969 a essere dotato di una pista in tartan - e momenti sportivi memorabili - il record del mondo del getto del peso stabilito qui da Alessandro Andrei nel 1987 - il 31 marzo 2025 tornerà a essere protagonista della scena sportiva

nazionale e internazionale con la finale della prestigiosa e storica Viareggio Cup.

Il progetto è teso al dialogo con l’ambiente naturale circostante e, grazie all’uso di selezionati materiali e colori, la struttura si fonde ora con il paesaggio della pineta. Il nuovo impianto - risultato di un intervento di riqualificazione totale, realizzata in ottica di efficientamento energetico e di sostenibilità ambientale, che ha previsto il rinnovo di tutto il sistema di sedute e percorsi - si compone di una tribuna coperta con spogliatoi, una tribuna scoperta, un campo da calcio, una pista di atletica leggera ed edifici destinati a servizi. Dopo il ripristino della pista di atletica, con la realizzazione di un nuovo manto sportivo, e del campo

da calcio in erba naturale con relativo impianto di irrigazione, l’intervento è proseguito con la ristrutturazione della tribuna principale e con la realizzazione di una nuova facciata, caratterizzata da motivi geometrici a forma di rombo ispirati dalla tuta a scacchi di Burlamacco, maschera ufficiale del Carnevale di Viareggio. Inoltre, il prospetto e la struttura della tribuna principale sono stati avvolti da una nuova pelle, composta da elementi sviluppati in diagonale e da pannelli con differenti tonalità di colore coerenti con il paesaggio, che dona un’unità compositiva all’edificio, mentre l’utilizzo dell’alluminio anodizzato conferisce flessibilità e leggerezza.

È stata inoltre progettata e realizzata una nuova tribuna sul versante est che va a sostituire quella

precedente, la cui memoria è conservata nel caratteristico andamento curvilineo. La struttura così realizzata, che potrà ospitare fino a 1.750 posti, garantisce la massima visibilità possibile a tutti gli spettatori. Gli spazi sottostanti la nuova tribuna, da completare successivamente, potranno essere adibiti a diverse funzioni, attualmente al vaglio dell’Amministrazione Comunale, garantendo all’impianto dinamicità e vitalità oltre il momento dell’evento sportivo.