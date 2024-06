Il tecnico Silvio Baldini ha parlato ampiamente a Lady Radio toccando tantissimi temi di casa Fiorentina, dal campo al mercato, da Palladino fino a…i consigli per l'attacco viola.

“Kean? Non posso esprimere un giudizio preciso non conoscendolo di persona, vedendo le partite, sicuramente gli manca qualcosa perchè in un calciatore oltre alla tecnica c’è anche l’aspetto educativo, e se è carente, vedi l’episodio dell’allontanamento dall’Under 21…significa che il giovanotto ha qualche problema e non ha mai trovato i dirigenti che gli dicessero che per realizzare i suoi sogni serve un certo tipo di comportamento. Ormai ha la sua età, buttiamo la monetina sperando…”

‘Servono le persone giuste per educare questi ragazzi e far loro capire quando sbagliano’

“Zaniolo è uno che ha dimostrato enorme potenziale, non gli manca nulla. Ogni tanto però si perde, non so perchè. Fa parte di quei ragazzi che se riesci a creare un feeling, non solo con l’allenatore, ma facendogli capire che indossare una maglia significa far parte di una storia…il calcio ha dinamiche ben precise e va fatto capire a questi ragazzi perchè hanno sbagliato e come, mettendoli in condizioni di capire senza punirli e basta. Sono ricchissimi e prendo il mondo come se tutto gli andasse contro, e ad un certo punto non gliene frega più niente di nessuno. Serve avere le giuste figure alle spalle, oggi l’unica vera forma di pressione è quella della stampa, che fa paura con le critiche ai dirigenti. La risposta dovrebbe essere quella di prendere le critiche come spunto per migliorare, non un’occasione per discutere e basta, prendendosela sul personale”.

‘Passare da Monza a Firenze è come passare dal giorno alla notte’

“Palladino ha fatto benissimo a Monza in Primavera e i dirigenti lombardi hanno riposto le sue speranze in lui. Ora è passato in una piazza come quella della Fiorentina, che è come passare dal giorno alla notte, con tutto il rispetto. A Monza però, in caso di problemi, avendo dietro uno come Galliani, grande dirigente, sai a chi affidarti in caso di bisogno. Palladino era in una campana di vetro in cui poteva solo esprimere le sue qualità. A Firenze i dirigenti non hanno l’esperienza di Galliani, e se non arrivano i risultati, le cose si complicano. Palladino ha dimostrato di avere avuto la stima di Galliani, e questo significa che è bravo”.

‘Grave errore della Fiorentina non prendere Sarri’

“Le finali perse? Io ero sicuro che la Fiorentina con Italiano avrebbe vinto entrambe le coppe il primo anno, ma anche questo. Le finali sono difficili da interpretare, diverse da tutte le altre, se la sbagli è finita. Le 3 finali della Fiorentina di Italiano hanno comunque un valore che nessuno può togliere. Con Sarri la Fiorentina ha fatto un grande errore, è un grande allenatore, sarebbe stato felice di allenare la squadra della sua regione…ha una maturità che sarebbe servita alla squadra viola, per arginare tante difficoltà con esperienza. Mi dispiace che non abbia una panchina in Italia, dopo la gloria guadagnata dopo tanta gavetta, meriterebbe sempre di allenare una grande squadra".

Fossi la Fiorentina prenderei subito Brunori, per me è un fuoriclasse, fortissimo. Farebbe comodo anche alla Nazionale italiana. Conosce la porta, sa attaccare, ha gli occhi dietro. È nato per far gol ed ha l’età giusta per sfondare in Serie A, non c’entra niente con la B. Kayode e Parisi sono bravi, ci possono stare larghi davanti ad una difesa a 3, bisogna vedere cosa sceglierà di fare Palladino".