Il pisolino di Martinez Quarta, Colpani fa invocare addirittura Ikone, Kean e il rigore calciato in viale Paoli

Peccato uscire dalla Coppa Italia, torneo assai più prestigioso della Conference. Ma non c’è da fare drammi. Prendo l’aspetto positivo: la Fiorentina avrà meno impegni nella seconda parte del campionato quando, lo spero fortemente, sarà ancora in corsa per un possibile posto in Champions.

Male Kean, malissimo Quarta

Male Kean, nonostante il gol. Quello mancato su cross di Dodo e un rigore dal film horror lo condannano all’insufficienza. Malissimo Quarta, il centrocampo non è zona sua, e Colpani, che rischia di farsi soffiare il posto nientepopodimenoche da Ikone (e scusate la rima).

Voti e giudizi

Quarta – 4 – Pisolino mentre Ekong gli soffia il pallone e vola a segnare. Inanella una collezione di passaggi fuori misura. Poco utile anche in fase di interdizione.

Colpani – 4 – Lento e senza cambio di passo. Non trova spunti vincenti. Mi ha fatto invocare Ikone: non l’avrei mai creduto!

Sottil – 7 – Molto mobile e ispirato. Scodella un cross dopo l’altro e alla fine, aiutato dal groppone di Gosens, insacca in rete.

Kean – 5 – Più difficile colpire la traversa che mettere in rete da venti centimetri il cross morbido di Dodô. Segna il gol del momentaneo pareggio ma calcia il rigore nel viale Paoli.

