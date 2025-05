La Fiorentina Primavera di Daniele Galloppa si giocherà in questo finale di stagione la possibilità di puntare allo scudetto primavera, essendosi assicurata un posto per la fase finale del campionato.

Intanto però, come riporta tuttomercatoweb.com, l'allenatore viola Galloppa piace molto in Serie C, dove lo seguono sia il Lumezzane che il Rimini, che stanno già programmando la prossima stagione.

Da capire adesso quale sarà la volontà della società viola sul suo allenatore, che lo scorso anno ha vinto anche la Coppa Italia Primavera. Prima però ci sarà da pensare a un finale di stagione importante a Firenze.