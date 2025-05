Il terzino classe 2006 della Fiorentina Primavera Hugo Charles Lamouliatte ha parlato ai canali ufficiali della società viola: “E' bello fare parte di una squadra che si allena in uno dei centri sportivi più belli del mondo e vivere in una delle città più belle del mondo” ha detto il ragazzo.

E poi: “Avevo l'opportunità di rimanere in Francia, ma non potevo dire di no a una società così grande che ha visto passare di qui tanti grandi giocatori. Qui in Italia c'è un calcio differente, lavoriamo tantissimo sulla tattica. Sono contento perché ho imparato tanto e ora sono un giocatore più completo. Sia lo staff che i compagni di squadra mi hanno accolto bene. Caprini parlava già francese e anche la sua famiglia mi ha aiutato tanto”.

E ancora: "L'amore per la maglia viola a Firenze è incredibile. Così come la città, è bellissima. L'ambiente al Franchi è incredibile. Quando ero piccolo mi ispiravo a Sergio Ramos, ora guardo più a giocatori come Digne e Hakimi. Spero di arrivare a quel livello. Nel loro ruolo sono i migliori del mondo. Non ho sogni, solo obiettivi. Il prossimo? Vincere il campionato Primavera quest'anno. Spero tra 5 anni di essere qui a giocarmi l'Europa con la Fiorentina. Ma nel calcio può succedere di tutto".