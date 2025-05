De Gea non ignora l'affetto ricevuto da Firenze: sotto al post della Fiorentina commenta "Uno di voi"

Dopo la bella notizia di ieri relativa al prolungamento di contratto offerto a David De Gea, che si è legato alla Fiorentina fino al 2028, sui social è tornata la De Gea-mania: numerosi i commenti di gioia per la prima, vera, bella notizia di questo fine stagione viola. E anche De Gea (e coniuge) non hanno ignorato i messaggi d'affetto del popolo viola, come lo attesta la sua attività social.

Il commento di de Gea e quello di sua moglie, sotto al post della Fiorentina che ne elogia le prestazioni stagionali

Non ultimo, il commento suo e di sua moglie sotto il post che la Fiorentina ha dedicato al suo numero 43, dove si evidenziano le migliori parate dell'estremo difensore spagnolo. De Gea stesso commenta: “Uno di voi”, mentre sua moglie Edurne, cantante spagnola, ha a sua volta commentato ‘applaudendo’ David, esprimendo gioia per la sua scelta di rimanere a Firenze.