Il retroscena di mercato: Italiano aveva scelto Vranckx là in mezzo. Adesso la mancanza di muscoli può essere un problema

Con la partenza di Amrabat e l'arrivo di Maxime Lopez il centrocampo della Fiorentina ha sicuramente perso in muscoli. Il Corriere Fiorentino in edicola questa mattina sottolinea questa carenza, marcando il fatto che solo Barak in mezzo supera i 190 centimetri ed è abile nel gioco aereo, oltre ai muscoli di Duncan.

Anche per questo, svela il giornale, Italiano avrebbe gradito avere in rosa Vranckx, con la trattativa con il Wolfsburg che poi non si è concretizzata. Adesso ci sarà da capire come l'allenatore viola vorrà sopperire alla mancanza di fisico in mezzo al campo.