Adesso, con Pioli pronto ad essere annunciato, comincia il mercato della Fiorentina. Con la conferma di De Gea, Gosens ritenuto indispensabile, Kean che (salvo clausola) può davvero rimanere a Firenze, Dodô che potrà diventare l'unico sacrificabile ma con il quale il neo allenatore viola proverà a parlare nei prossimi giorni.

Gli arrivi

E poi gli arrivi. Si guarda al Milan, a quei calciatori che Pioli ha allenato e con il quale è rimasto molto legato. Primo tra tutti Bennacer, già nelle mire viola ai tempi di Empoli e primo grande obiettivo di mercato. Il Marsiglia non lo riscatterà, con 8 milioni potrebbe diventare viola. E poi piace Dzeko, possibile rinforzo in attacco.

Insomma, si lavora ad ampio raggio e non sono da escludersi sorprese. Pioli e Pradè stanno parlando già da settimane della squadra del futuro, con una lista ricca di prima scelte e di piani B, consegnata nelle mani del ds che cercherà di accontentare il tecnico viola in tutto e per tutto. Forse all'interno della Fiorentina si è capito che occorre cambiare passo, cambiare marcia. Affidarsi ad un allenatore serio e maturo, che conosce la piazza, che oltre a fare il tecnico potrà dare una mano anche dal punto di vista manageriale.

Un lavoro a 360 gradi

Consigli, uomini da mettere nei posti giusti, la panchina ma non solo. Pioli arriva a Firenze anche con l'idea di lavorare a 360 gradi per la società, una linea preferenziale con Commisso che potrebbe finalmente portare a qualcosa di diverso. Senza fare paragoni con Ranieri e nemmeno con Ferguson, la Fiorentina ha Pioli. E visto come si era messa, con l'addio di Palladino dopo la conferenza stampa che aveva annunciato la sua conferma, poteva andare sicuramente peggio.