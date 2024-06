L'ex attaccante portoghese della Fiorentina Nuno Gomes ha parlato in un'intervista a Diretta.it, soffermandosi anche sulla Fiorentina del passato e ripercorrendone le proprie esperienze, e quella di oggi:

‘La sorte non sorride alla Fiorentina, ora serve ripartire da calciatori futuribili’

“La Coppa Italia del 2001 con la Fiorentina è stata un trionfo storico. Una delle più belle serate della mia vita: i tifosi, la festa per la strade di Firenze. E' stato unico. Purtroppo ultimamente la sorte nelle finali non sorride alla Fiorentina. Mi dispiace tanto perché i tifosi meritavano una vittoria del genere. Da un lato, resta incredibile il percorso che è stato condotto, ma la sconfitta è un brutto fardello da smaltire. Oggi serve ripartire da giocatori futuribili per continuare il processo di crescita. Chiunque arrivi, dallo staff ai calciatori, deve capire cosa rappresenti la Fiorentina per i fiorentini”.

‘Ecco un calciatore che suggerisco alla Fiorentina’

“Palladino? Firenze è un passo importante per la sua carriera, ma ha dimostrato buone cose. Lo seguirò come farò, e come faccio da sempre la Fiorentina. Da dirigente, alla Fiorentina suggerisco un talento portoghese: Jota Silva. Esterno mancino che è stato vicino alla chiamata ad Euro 2024. Poi, d'altronde, gioca nel Vitoria Guimaraes, dove il tifo è caldo e passionale, proprio come lo è a Firenze”.