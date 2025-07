Le favorite di Serie A e Serie B: dove può arrivare la Fiorentina e quali sono gli obiettivi

Che spettacolo il campionato italiano di Serie A, ma anche la Serie B non scherza, infatti, fornisce sempre grandi club e l’ultimo esempio è il Como, che dopo la promozione ha chiuso al decimo posto il suo ritorno nella massima categoria.

I club favoriti che lotteranno per le zone alte nelle due massime categorie sono tantissimi, vediamo cosa può fare la Fiorentina e quali sono le sue concorrenti dirette, prima di analizzare anche le favorite in Serie B.

Obiettivo vincere un trofeo: dove può arrivare la Viola di Pioli

Nelle quote calcio di Serie A 2025/2026 aggiornate su betfair la Fiorentina rientra nella top 8 delle favorite alla vittoria dello scudetto, in un campionato per niente scontato dove c’è davvero una grande ressa per la top 4, a giudicare dal mercato importante che molti club stanno facendo e dagli obiettivi stagionali da raggiungere.

Pioli è stato chiaro, l’obiettivo è vincere un trofeo e tentare la qualificazione in Champions, non a caso è stato acquistato Dzeko da affiancare a Kean e Gudmundsson. La Viola può arrivare in alto, alla luce anche dell’esperienza importante del ct, ma le avversarie temibili sono diverse e scalpitano per vincere.

Le più forti di Serie A

Innanzitutto, il Napoli. I campioni in carica sono partiti favoriti nel palinsesto Antepost con la vittoria del campionato quotata a 3, oggi la quota è già scesa a 2.87, a dimostrazione del fatto che l'armata di Conte è davvero inarrestabile.

Inter e Juventus sono le sfidanti più competitive, con il Milan di Allegri che non resterà a guardare ed ecco che si delinea anche lo scontro diretto tra Conte e Max, per lo scettro di migliore allenatore della storia del calcio italiano.

Tra le grandi outsider non bisogna sottovalutare Roma e Bologna, non solo avversarie dirette della Viola per la top 6, ma anche elementi pericolosi in Coppa Italia, alla luce del fatto che i Felsinei sono i detentori del titolo e che la Lupa punta dritto allo scudetto quest’anno.

Le favorite di Serie B alla promozione

Analizzando le quote serie b 2025/2026 con le statistiche aggiornate su betfair scopriamo rapidamente che Monza ed Empoli restano le favorite assolute per la promozione diretta, pronte a tornare nel calcio che conta.

Venezia e Spezia restano le più probabili candidate alla vittoria dei playoff, ma in questa zona ci sono Juve Stabia e Catanzaro che vogliono migliorare lo score dello scorso anno. Come in Serie A, anche in questa categoria la sfida è altissima.

I migliori bomber della Serie A 2025/2026

Attualmente, il miglior goleador della scorsa stagione e su cui sono proiettate tutte le attenzioni, anche in chiave qualificazione Mondiali 2026, è Kean, che in viola ha trovato la sua dimensione: quella del bomber di razza pura.

Lookman, Orsolini e Lukaku restano tra i favoriti al gol, ma bisognerà vedere quest'anno come si comporterà Lautaro Martinez e che influenza avrà nella classifica dei marcatori il ritorno di Immobile, Dzeko e Berardi.