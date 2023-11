De Grandis: "La Juventus è sembrata una provinciale. Ma se tuttora si giocasse, i bianconeri sarebbero ancora in vantaggio"

L'opinionista di Sky Sport Stefano De Grandis ha parlato negli studi dell'emittente televisiva di Fiorentina-Juventus. Queste le sue parole sul match:

“I tre punti valgono sempre, che li prendi difendendo o attaccando. I numeri sono impressionanti, fanno sembrare la Juventus una provinciale. Ci fosse ancora ora Fiorentina-Juventus, i bianconeri sarebbero ancora in vantaggio. Ma la Juve non può comportarsi sempre così, non può vincere tutte le partite così”.