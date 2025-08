L’ex attaccante viola Ezio Sella ha parlato a TMW Radio, esprimendo le proprie sensazioni dopo la prima amichevole inglese della Fiorentina di Pioli e commentando poi l’arrivo di Sohm.

‘Dzeko meglio da seconda punta, per me la Fiorentina…’

“Siamo all’inizio, i carichi sono importanti ora, e i giocatori non sono ancora al top della condizione. Da inizio campionato inizieremo a vedere e capire qualcosa. Oggi è difficile esprimere giudizi, anche se sotto l’aspetto dell’organizzazione di squadra comincia già a vedersi qualcosa. Io credo che la Fiorentina possa giocare con 2-3 punte. Dzeko si adatterebbe bene come seconda punta, è uno molto intelligente tatticamente e bravo tecnicamente. Ha le caratteristiche per partire più indietro e inserirsi, ed anzi, questo per lui può essere anche migliore. Sa legare il gioco coi centrocampisti. La Fiorentina deve lavorarci ma credo sia possibile”.

‘Dipende da come giocherà Pioli, ma Sohm…’

“Sohm è un giocatore abbastanza eclettico, può adattarsi molto bene in qualsiasi zona del centrocampo. Ha inserimento, sa giocare anche senza palla e può fare anche il ‘secondo’ regista al fianco di Mandragora. Dipende poi da quale sarà il sistema di gioco che sceglierà Pioli”.