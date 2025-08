Castrovilli: "Pensavo di fare tutta la carriera alla Fiorentina e invece... Mercato? Ottimo quello che sta facendo la società viola"

Gaetano Castrovilli, ex giocatore della Fiorentina, è intervenuto a Radio Sportiva, dove ha parlato del suo attuale periodo, svincolato e alla ricerca di una squadra, ma anche di alcuni rimpianti dell'aver lasciato Firenze:

Sull'esperienze con Lazio e Monza

“Continuo ad allenarmi tutti i giorni. Sto aspettando la squadra giusta per rimettermi in gioco. La scorsa stagione ho colto subito l'opportunità Lazio, ma ho avuto la solita sfiga. Il solito fastidio è ricapitato quando stavo trovando spazio, son tornato ma la squadra stava andando troppo bene per cambiare. Era difficile cambiare per il mister e l'ho capito. Al Monza, poi, ho vissuto un'esperienza importante, giocando molto. Mi sono sentito di nuovo il vecchio Castrovilli che mi era mancato”.

“Pensavo di fare tutta la carriera a Firenze…”

“La Fiorentina sta facendo un ottimo mercato. E' un club che mi è rimasto nel cuore… Pensavo di fare tutta la carriera a Firenze, poi nel momento migliore ho avuto quel brutto infortunio... E sono contento di aver lasciato qualcosa ai tifosi, molti mi fermano ancora oggi per strada. Il ricordo più bello? La standing ovation contro la Juventus al mio primo anno in viola”.