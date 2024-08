La Nazione: Pradè stoppa Amrabat

Sull'edizione odierna de La Nazione si legge in prima pagina “Fischio d'inizio” in riferimento al match tra Fiorentina e Puskas Akademia. A pagina 4 “Franchi, via libera della commissione. Gli ultras rivali protestano per i posti”.

Sul QS invece in prima pagina troviamo “Notte di coppa, inizia la corsa” e a pagina 2 “Viola in missione per un'altra finale. Vietato sottovalutare l'Akademia”. A pagina 3 “De Gea si mette i guanti. Kayode pronto dall'inizio” e a seguire “Nico-Juve, fumata grigia. Oggi nuovo appuntamento”. In taglio basso “E Pradè stoppa Amrabat: no a Folorunsho”.