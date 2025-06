Il giornalista e grande tifoso del Milan Carlo Pellegatti ha parlato a Cronache di Spogliatoio, soffermandosi sul nome del centravanti della Fiorentina Moise Kean come possibile obiettivo di mercato rossonero.

‘Allegri vorrebbe un attaccante che conosca il campionato italiano’

“Kean obiettivo di mercato per il Milan? Vado anche a deduzione: Massimiliano Allegri ha detto agli amici che vorrebbe una figura di centravanti che conosca il campionato italiano, ma non necessariamente italiano. Gimenez non è ancora sdoganato sul campionato italiano, ha giocato poco ed è in Italia da pochi mesi. Vlahovic non lo fa impazzire, c'è anche Retegui. Lucca andrà al Napoli”.

‘La Fiorentina ha già preso Dzeko e…’

“Kean ha una clausola fissata a 52 milioni che scade il 15 luglio, ed il Milan partirà prima dalla difesa e poi dal centrocampo. L'attaccante sarà tra le ultime mosse, c'è già Leao, ci sono altri giocatori. La Fiorentina ha già preso Dzeko e Kean vuole 5-6 milioni di euro, non so se i viola potranno darglieli. Il Milan deve andare a prendere una perla sul mercato spendendo soldi e io mi auguro che possa essere Kean, che oltretutto è grande amico di Leao”.