Le parole odierne di mister Italiano dal Viola Park sono un’ulteriore, pesante, conferma. Arthur Melo è sempre più vicino a vestire la maglia della Fiorentina e le prossime 24 ore saranno decisive per l’approdo in riva all’Arno del centrocampista brasiliano della Juventus. Le società stanno discutendo sull’ammontare del prestito oneroso; la Fiorentina vorrebbe diminuire l’esborso, dovendo già contribuire al pagamento del sostanzioso stipendio del classe ’96 sudamericano.

Terzic tratta col Red Bull Salisburgo. Fumata bianca tra i club che ancora però non c’è. La Fiorentina incasserebbe 5 milioni dalla cessione del classe ’99 serbo. E Igor? La Fiorentina è pronta a dare l’assenso definitivo al Brighton per il brasiliano. Il club di De Zerbi ha messo sul piatto una proposta da oltre 15 milioni di euro e la trattativa è vicina alla conclusione. Entrambi i calciatori si sono allenati anche oggi a parte, per ragioni ovviamente di mercato.

Da tempo fuori dall’orbita Fiorentina il marocchino Sofyan Amrabat, per il quale però manca ancora l’offerta giusta. Da registrare nelle ultime ore anche un sondaggio del Napoli per il classe ’96, nel mirino di West Ham e Manchester United.

Infine, sempre sul fronte uscite: ha salutato ancora in prestito Davide Gentile, passato al Fiorenzuola in Serie C. Il terzino destro classe 2003 non era stato convocato per il ritiro al Viola Park. È poi vicinissimo all’approdo all’Ancona, sempre in C, il difensore centrale Eduard Dutu, romeno classe 2001. Saluta definitivamente la Fiorentina il terzino classe 2005 Fragnelli, che si accasa al Trastevere, in Serie D.