Corriere dello Sport-Stadio: L'incubo che perseguita Firenze

In prima pagina sul Corriere dello Sport-Stadio c'è questo titolo sulla Fiorentina: “Paura per Edo”. E anche: “Bove shock: crolla a terra e sviene E' in terapia intensiva”.

Pagina 2

Qui troviamo in grande: “Forza Bove, torna presto”.

Pagina 3

La ricostruzione dell'accaduto: “Il crollo a terra improvviso attimi di terrore”.

Pagina 5

Presente il commento: “L’incubo che perseguita la mia Firenze”. Sottotitolo: “Nel novembre 1981 il dramma di Antognoni: le immagini di allora si sono sovrapposte a quelle di ieri. E poi le grandi tragedie viola: la morte del capitano Astori e di Barone”.

Pagina 6

Su quel poco di gara che si è giocato ieri: “Viola dinamica poi gol annullato ai nerazzurri”.