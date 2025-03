Un assente sicuro per la Fiorentina. La 'missione' che inizia oggi...a ranghi ridotti

Inizia oggi per la Fiorentina la "missione Atalanta". Dopo tre giorni di riposo la squadra si ritroverà quest'oggi per cominciare a preparare la prossima partita in campionato.

Lo farà a ranghi ridotti perché mancheranno gli otto nazionali che faranno il loro ritorno in gruppo da domani.

Un solo assente sicuro tra i viola per il prossimo match: si tratta di Andrea Colpani. Fuori da un po' di tempo ormai, l'ex Monza ha però pubblicato nelle sue storie Instagram una clessidra, che sta a significare che la via del ritorno si sta avvicinando.