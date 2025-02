Fiorentina, attenta a Giampaolo. L’ottimo bilancio del tecnico del Lecce, che ha ceduto alla Viola solo tre volte

Questa sera la Fiorentina deve assolutamente vincere, anche considerando la caratura dell'avversario. Occhio però a prendere la partita sottogamba perché l'allenatore salentino, Marco Giampaolo, sa bene come battere la Viola.

Giampaolo è stato chiamato a Lecce per sostituire il deludente Luca Gotti. In 14 giornate il tecnico è riuscito ad ottenere sedici punti (questo nonostante la cessione a gennaio di Dorgu, il giocatore più forte della rosa). Oltre al buon rendimento è da tenere in considerazione lo storico positivo che Marco Giampaolo detiene negli scontri diretti contro la Fiorentina. è stato quasi sempre una spina nel fianco della squadra viola nonostante allenasse squadre sulla carta meno forti.

In sedici confronti l'allenatore del Lecce ha perso solo tre volte in campionato contro i viola. La prima volta con il Cagliari per 1-0, poi il 3-1 quando allenava il Milan e, infine, l’1-0 ai tempi del Torino. Viceversa Giampaolo può vantare cinque vittorie, l'ultima risale al 16 maggio 2022 quando vinse 4-1 con la Sampdoria.