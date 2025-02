Il filotto di vittorie autunnali è ormai un lontano ricordo in casa Fiorentina, nelle ultime 12 gare i viola hanno ottenuto solo 11 punti. Le scuse adesso sono finite, Palladino deve trovare una soluzione e risollevare la squadra.

Commisso non tuona, ma una sconfitta di oggi…

Rocco Commisso, che come riporta La Gazzetta dello Sport potrebbe tornare in Italia fra marzo e aprile, non ha ancora tuonato. Il patron viola vorrebbe non intervenire, ma le tre sconfitte consecutive hanno provocato più di qualche turbolenza al Viola Park. Nonostante Commisso si sia mostrato più volte contrario agli esoneri degli allenatori, una sconfitta contro il Lecce potrebbe portare ad un cambio sulla panchina viola.