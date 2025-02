L'attacco viola sulle spalle di Nicolò, il vero Zaniolo per risollevare questa Fiorentina

“Non ci sono ruolo o posizione in campo che tenga, stasera Zaniolo è chiamato a fare Zaniolo”. Si apre così l'articolo del Corriere dello Sport-Stadio dedicato all'attaccante viola arrivato durante l'ultima sessione di calciomercato.

“Penso che questa sia la volta buona per dimostrare veramente quello che valgo” aveva detto presentandosi ai giornalisti. Le parole però se le porta via il vento, e le prestazioni di Zaniolo, per ora, non hanno rispettato il valore del giocatore: tre presenze contro Inter, Como e Verona, per un totale di giocando rispettivamente 162 minuti, nei quali non ha messo a referto nessun gol e nessun assist.

Stasera Palladino gli affiderà le chiavi dell'attacco in condivisione con Beltran, è necessario un cambio di passo che da un calciatore come lui è più che lecito attendersi. La Fiorentina ha bisogno del vero Zaniolo per ripartire e per rilanciarsi.