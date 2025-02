La probabile formazione della Fiorentina: tanti dubbi per Palladino. Senza Kean, davanti tocca ancora a Zaniolo. Scalpitano Ndour e Parisi

La Fiorentina torna al ‘Franchi’ e lo fa con tre sconfitte di fila alle spalle. Palladino deve invertire la rotta e, in questo senso, la partita contro il Lecce è decisiva anche per la sua posizione e stabilità sulla panchina viola.

Sfida pesante, da affrontare anche con assenze importanti come quelle di Kean, Adli e Folorunsho (ultimi due forse recuperabili per la convocazione, difficilmente titolari). Trova conferma De Gea in porta, con Dodô e Gosens sulle fasce. Favoriti Comuzzo e Ranieri come centrali, anche se Pablo Marí potrebbe trovare la sua prima uscita da titolare non essendo in lista UEFA e quindi non convocabile per il prossimo impegno di Conference. Centrocampo affidato a Mandragora, Cataldi e Fagioli; da capire in che posizione saranno schierati. Scalpitano per una maglia dal primo minuto Cher Ndour come trequartista o Fabiano Parisi largo a sinistra, sta a Palladino sciogliere il ballottaggio. Uno dei due farà compagnia a Beltran alle spalle di Zaniolo.

La PROBABILE formazione della FIORENTINA (4-3-2-1): De Gea; Dodô, Comuzzo, Ranieri/Marí, Gosens; Mandragora, Cataldi, Fagioli; Ndour, Beltran; Zaniolo. All.: Raffaele Palladino.