La rifinitura di questo pomeriggio non toglie i dubbi a Palladino: due centrocampisti verso il forfait contro il Lecce

La Fiorentina di Raffaele Palladino questo pomeriggio si è riunita al Viola Park per svolgere la seduta di rifinitura in vista della sfida casalinga di domani contro il Lecce di Marco Giampaolo. La partita di domani è diventata fondamentale per il futuro del tecnico gigliato che, in caso di mancata vittoria, metterebbe davvero a rischio la sua permanenza sulla panchina viola. Il tecnico però, secondo quanto riportato questo pomeriggio da Radio Bruno, dovrà fare i conti con gli infortunati.

Palladino è sicuro dell'assenza di Kean, anche Folorunsho rischia l'esclusione

Considerando che Moise Kean, dopo il trauma cranico rimediato contro il Verona, sarà costretto a restare in tribuna, i dubbi di Palladino restano principalmente due. Il primo è quello relativo alle condizioni fisiche di Michael Folorunsho, alle prese con una botta rimediata nell'ultimo turno di Serie A: la botta è arrivata in una zona della coscia in cui il giocatore aveva già avuto problemi e quindi, onde evitare problematiche maggiori, dovrebbe restare escluso dalla lista dei convocati.

Il tempo passa e Adli non recupera: le condizioni del francese

Una situazione simile è anche quella vissuta da Yacine Adli, ormai indisponibile da tre settimane. Il regista francese sta meglio rispetto alla scorsa settimana ma, considerando la presenza di Fagioli, lo staff tecnico preferirebbe tenerlo out anche in vista di domani. Per lui il momento giusto per rientrare dovrebbe essere giovedì prossimo in Conference contro il Panathinaikos, al massimo il prossimo fine settimana contro il Napoli.