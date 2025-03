Sousa: "Fiorentina non devi temere nulla. Certe partite non si giocano, ma si vincono"

L'ex allenatore viola Paulo Sousa, oggi sulla panchina dello Shabab Al-Ahli, ha rilasciato un'intervista a La Nazione in cui ha anche parlato della sfida fra le sue due ex squadre Fiorentina e Panathinaikos (Sousa ha giocato al Pana nella stagione 2000/2001):

“La Fiorentina non deve temere nulla, ma giocherà in un ambiente speciale. Caldissimo, capace di prendere per mano la squadra nei momenti di difficoltà ed esaltarla nei momenti positivi”.

Sousa ha parlato anche del tecnico portoghese che siede sulla panchina del Panathinaikos: “Rui Vitoria? Lo conosco, ha dato stabilità e il suo è un gioco molto organizzato che propone calcio. Cura molto i dettagli e predilige il gioco offensivo, come recita la scuola portoghese dei tecnici”.

Infine un consiglio ai viola alla luce delle due finali perse consecutivamente in questa competizione: “Bisogna dare un senso semplice e chiaro: le finali spesso non si 'giocano', ma si vincono. Devi avere determinazione in quello che puoi controllare”.