In termini di punti raggiunti alla 27esima giornata, negli ultimi anni solo la Fiorentina di Paulo Sousa ha fatto meglio di quella allenata da Raffaele Palladino.

Il tecnico portoghese, ricorda sempre quel periodo in maniera molto positiva: “Sono emozioni uniche che mi porterò sempre dentro - ha dichiarato a La Nazione - Un gruppo cresciuto con un forte senso di identità e che aveva stretto un legame grande con l'ambiente”.

“Una rosa incredibile”

Facendo un paragone tra la sua squadra e questa dice: “Oggi la Fiorentina ha una rosa incredibile in numero e qualità, e lui (Palladino ndr) ha idee chiare e orientato nelle sue scelte. Come del resto lo era anche Italiano. Per questo sono sicuro che farà bene…Quando hai una proprietá forte e ben determinata come lo è Commisso, tutto si può fare. Al presidente deve andare il massimo riconoscimento per quello che sta facendo per il club, con investimenti importanti. Le dirò di più…La Fiorentina ha tutto per andare in Champions e fare un percorso ottimo. Soprattutto se tutti andranno dalla stessa parte, ambiente compreso. Come è successo per il Napoli quando vinse lo scudetto”.

“Niente da invidiare a Napoli o Bergamo”

Poi aggiunge: “Firenze non ha niente da invidiare a quella piazza e neppure a Bergamo, che ha creato stabilità tecnica e finanziaria. A Firenze c'è un progetto secondo me entusiasmante. Quando trova una connessione squadra-tifosi raggiunge una chimica unica. L'unione di tutti e tra tutte le componenti che sta alla base dei risultati”.

“Una squadra che può fare meglio della mia”

La sua Fiorentina arrivò alla fine quinta e in Europa League, “quella attuale, non sono scaramantico, può fare molto meglio - chiosa Sousa - Come detto, grazie all'unione di tutti, con coraggio e ambizioni, senza perdere fiducia nelle proprie qualità”.