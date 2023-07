Il giornalista del Corriere dello Sport-Stadio Alberto Polverosi ha parlato a Lady Radio su varie tematiche della Fiorentina, esprimendo varie considerazioni a tutto tondo.

Ecco le parole di Polverosi: “Meglio un numero chiuso di persone, che chiudere a tutti. La Fiorentina avrebbe dovuto permettere di vedere ai tifosi le partite amichevoli con Parma e Catanzaro, sarebbe stato doveroso. Se non è possibile giocare nel centro sportivo, ci si sposta da un’altra parte. Anche allo stadio alle Due Strade, in cui ci sono 3000 posti, ad esempio. Sono momenti che vanno condivisi con la gente, che porta avanti il calcio, un mondo che senza di essa è finito. Non si possono stabilire confini e dire ‘questo è mio’. Oltretutto si ammazza il prodotto che si offre, agendo in questo modo”.

“Sta nascendo una Fiorentina molto legata ad un solo elemento: l’allenatore. Oggi la Fiorentina mi sembra un cantiere di scommesse: se Jovic torna, se Arthur torna dopo 3 anni, se Castrovilli torna. Il brasiliano è un ‘se’ enorme, anche alla Juventus tutta la qualità mostrata al Barcellona non si è mai vista. Un calciatore che giocava solo all’indietro ed in orizzontale. Ci sono una serie di ‘se’ per tanti giocatori importanti sui quali può incidere quasi esclusivamente l’allenatore. Se così dovesse essere, la Fiorentina sarebbe anche più forte. Questo tipo di meccanismo mi sembra una costante".

“Si sapeva che Cabral non sarebbe stato in grado di sostituire Vlahovic. Era stato preso perchè in svizzera era andato bene, ma non era una certezza. È arrivato Parisi che invece è una certezza, così come Sabiri, benché non si tratti di un giocatore di livello clamoroso. Il marocchino sai cos’è”.

Infine: “Castrovilli deve cambiare il suo modo di giocare ed evolvere in campo, come fatto da Amrabat. Sulla base di cosa chiede 500.000 € in più per rinnovare. Non può valere Gonzalez, ha fatto qualche gol bellino, ma il 10 alla Fiorentina l’hanno avuto Mutu Rui Costa Baggio De Sisti…”