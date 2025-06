L'Udinese si inserisce nella corsa all'acquisto di un difensore ex viola. E la Fiorentina gongola per una clausola...

Daniele Ghilardi è uno dei nomi caldi del calciomercato italiano: a gennaio si parlava di un interessamento proprio della Fiorentina, negli ultimi tempi invece sembrava esserci il Bologna in pole position. Oggi, alla corsa si è iscritto anche l'Udinese, e la Fiorentina seguirà con interesse i risvolti di mercato che lo riguardano.

Nonostante Ghilardi non sia più un calciatore di proprietà del club viola, la Fiorentina ha dalla sua parte una clausola del 50% sulla sua futura rivendita. Per questo motivo, un'asta di mercato non farebbe che bene alle casse della Fiorentina, che può quindi permettersi di osservare da lontano le vicissitudini di mercato legate al ragazzo classe 2003, attualmente impegnato con la Nazionale Under 21 per l'Europeo in Slovacchia.