De Gea 6.5: Non compie una parata, ma trasmette serenità a tutto il reparto e nel finale lancia Ikone con un collo esterno da leccarsi i baffi. Sicurezza

Dodô 6.5 : In chiara e ampia fiducia, anche in fase difensiva è molto più applicato e costante, sempre attento e pronto a ripartire anche quasi allo scadere. Va anche vicino al gol nel finale, ma Milinkovic-Savic lo mura. Frecciarossa

Comuzzo 7 : Classe 2005, siamo sicuri? Eppure la carta d'identità non mente. Il roccioso ragazzo friulano gioca bene il pallone (molto sottovalutate le sue doti in impostazione), ma non si vergogna certo di spazzare in fallo laterale quando serve. Un paio di chiusure ottime, quando può riesce anche nell'anticipo

Ranieri 7: Nell'unico uno contro che Adams riesce a giocare (il centravanti scozzese dovrà uscire dopo neanche 20'), il centrale ligure se la cava egregiamente. Il lancio lungo col mancino ce l'ha nelle corde e lo mostra anche anche in Piemonte, perfetto il suo pallone a trovare il porto sicuro Kean per il vantaggio viola. Nella ripresa non sbaglia di fatto una scelta

Gosens 6.5: Incredibile la sicurezza che l'esterno tedesco ha saputo infondere nella Fiorentina. Sempre lucido nelle scelte, svolge entrambe le fasi con intelligenza, applicazione e tanta qualità. Si perde una sola volta Pedersen e poteva costare caro, ma la Dea Bendata vuole bene alla Fiorentina e all'ex Union Berlino

Bove 6.5: Il trattore gigliato sporca un'infinità di palloni, ne gioca altrettanti con precisione e saggezza. Avanti, indietro, indietro, avanti: imprescindibile, ma quanti polmoni ha? Altro che ‘cane malato’…

Richardson 6: È in crescita, il calcio italiano ha tutt'altra intensità rispetto alla Ligue 1 ma il marocchino appare sempre più inserito nel contesto viola. Cuce, imposta, nei contrasti si fa valere con le sue lunghe leve e le infinite braccia. Il materiale su cui lavorare c'è eccome. 63' Adli 6.5: La qualità di cui dispone, unita all'eleganza innata nelle movenze, gli permette di essere in grado di rendersi prezioso per la squadra pur senza essere chiaramente al meglio. E la vistosa fasciatura alla gamba destra lo conferma

Colpani 6: Grande aiuto in ripiegamento, gestisce bene il pallone nella costruzione della squadra. Poco incisivo in avanti, sbaglia un controllo sprecando una promettente ripartenza. Esce sfinito alla terza gara di fila. 63' Ikone 6: Il suo contributo in difesa è apprezzabile, gestisce qualche pallone nel modo giusto quando la squadra deve ripartire. Nel finale alla bandierina col mestiere riesce a perdere tempo prezioso

Beltran 6.5: Una zanzarina sempre presente e fastidiosa tra la mediana e la trequarti della Fiorentina. Pressing costante, palloni giocati con qualità e tanto vigore fisico-atletico. Non è Gudmundsson, le caratteristiche sono totalmente diverse, ma è utilissimo il Vikingo. 75' Mandragora 6.5: Entra benissimo in partita, sfiora il gol con una punizione arrotata e offre tanta quantità nel finale di gara

Sottil 5.5: Forse la gara di oggi non era il vestito tattico adatto all'esterno viola, ma la frequenza con cui sbaglia le scelte in campo, unita alla poca concretezza quando deve andare al tiro o fornire un assist, fanno sì che la sua prova non possa essere sufficiente. 63' Kouame 5.5: Il suo contributo è fatto di tanta confusione e imprecisione…l'impegno non può bastare

Kean 7: Maripan dorme, sbaglia lettura e buca l'intervento, come un falco il centravanti viola si avventa sul lancio lungo di Ranieri e trafigge Milinkovic-Savic. Nel secondo tempo tiene ancora impegnati i centrali granata e fa ammonire Ricci con una pregevole giocata. Cosa vuole dire avere un centravanti, nevvero? 85' Biraghi SV

Palladino 8: Partita preparata molto bene, di lotta, muscoli, intensità e cattiveria piuttosto che di qualità, fraseggio e ricami. La Fiorentina sfrutta una delle poche occasioni avute e sigilla la porta concedendo appena una vera occasione al Torino. 7 vittorie di fila, squadra con una sola sconfitta stagionale. I complimenti oggi te li meriti tutti mister: bravissimo!