Ranieri (giustamente) se la prende con Leao e scatena le ire dei milanisti

Nel corso del secondo tempo della partita tra Milan e Fiorentina è finita sotto la lente delle telecamere una scenetta che ha attirato le attenzioni di molti tifosi sui social, in particolare di quelli rossoneri.

Leao ha reclamato per un fallo non concesso dall'arbitro Ayroldi, a seguito di un intervento su di lui di Pongracic. Il portoghese ha applaudito in segno di scherno il direttore di gara, sotto gli occhi del capitano viola, Ranieri, che ha cercato subito, giustamente, di attirare l'attenzione dello stesso arbitro.

Leao è stato solamente ammonito da Ayroldi…e Ranieri ha subito pesanti critiche (e insulti) sui social media per il suo atteggiamento. La cosa curiosa è aver visto però correre in soccorso dei milanisti, anche alcuni gruppi di interisti, tipo la pagina Facebook denominata “Battiti di Inter” dove addirittura si parlava di “antisportività” (?!) del difensore viola.