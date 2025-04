Gli occhi di una buona parte d'Europa su Moise Kean: l'attaccante viola ha la particolarità di aver già girato diversi campionati nonostante un'età ancora verde e per questo è ben conosciuto. Su tutti da Andrea Berta, ds italiano dell'Arsenal, per tanti anni però all'Atletico Madrid. E proprio nella capitale spagnola se lo sarebbe portato volentieri un anno fa a gennaio, se non fosse che Kean aveva dei problemi fisici e bocciò alle visite mediche.

Un'insidia molto pericolosa è proprio Berta, secondo il Corriere dello Sport: che l'Arsenal segua Kean non è un mistero, vista la ricerca annosa del centravanti giusto per l'attuale semifinalista di Champions. Sta alla Fiorentina prevenire il rischio e tutelarsi.