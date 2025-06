Se la Fiorentina non riscatta Gudmundsson dovrà comunque pagare il Genoa! E la penale non è mica una cifra da ridere

La questione Albert Gudmundsson tiene banco in casa Fiorentina. La società viola non è orientata a riscattare il giocatore dal Genoa per 17 milioni, con le parti che si siederanno presto al tavolo per provare a trovare un accordo anche per la prossima stagione (altro prestito oneroso?).

La penale

La possibilità che Gudmundsson non vesta più la maglia viola però non è poi remota. In tal caso la Fiorentina dovrebbe comunque pagare il Genoa. C'è una penale all'interno del contratto stipulato la scorsa estate che prevede il pagamento di 2 milioni al Grifone in caso di mancato riscatto.

Le cifre

Se le parti troveranno un accordo, sicuramente si ridiscuterà anche della cifra compresa nella penale, ma se si arriverà a un nulla di fatto definitivo, la cifra spesa per Gudmundsson dalla Fiorentina salirà da 6 milioni (cifra sborsata per il prestito oneroso) a 8 milioni. Lo scrive La Nazione.