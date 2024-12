Il Chelsea fa 5 su 5 e si aggiudica matematicamente gli ottavi di finale di Conference, il Djurgardens vince e supera momentaneamente la Fiorentina

Terminate le prime due partite di questo quinto turno della fase di campionato di Conference League. In casa del Vikingur vince il Djurgardens per 2-1, con la squadra svedese che sale così a 10 punti e supera momentaneamente la Fiorentina ferma a 9 lunghezze.

Vittoria esterna anche per il Chelsea, che ha battuto 3-1 l'Astana in un match freddissimo in Kazakistan. 5 vittorie su 5 per il Blues che volano a 15 punti in vetta alla classifica e sono matematicamente qualificati per gli ottavi di finale della Conference.