FOTO FN: L'arrivo di Pradè, Ferrari e Pengue da Bove. L'aria è più serena dopo la grande paura

La Fiorentina continua a stringersi intorno al proprio centrocampista Edoardo Bove e questo a cominciare dalla dirigenza della squadra gigliata.

Il direttore sportivo Daniele Pradè, il direttore generale Alessandro Ferrari e il medico sociale, il dottor Luca Pengue, sono giunti all'ospedale di Careggi per andare a far visita al ragazzo e per informarsi sulle novità riguardanti le sue condizioni di salute.

Sicuramente l'aria è più serena e distesa rispetto a quella che si respirava ieri sera, quando c'era grande paura e preoccupazione per il calciatore viola.

In giornata è atteso un altro bollettino medico che verrà emesso dall'ospedale e dal club gigliato.