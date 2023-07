Era nell'aria e ora la Fiorentina l'ha comunicato anche ufficialmente: per Luca Ranieri è arrivato il rinnovo del contratto fino al 2026. Il centrale mancino era in scadenza nel 2024 e ha consolidato dunque il suo rapporto con i colori viola, che va avanti già dai tempi del settore giovanile, da quando sbarcò in viola a 14 anni.