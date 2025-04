Per la dirigenza, commenta il pareggio ottenuto dalla Fiorentina contro il Parma, il direttore sportivo, Daniele Pradè: “Una partita difficile questa, loro hanno fatto un'ottima gara e il loro allenatore l'ha preparata bene. Noi siamo tornati venerdì alle 5 dalla Slovenia e ora cominciamo anche ad accusare la fatica”.

Sempre sulla sfida di oggi: “Abbiamo avuto più occasioni per sbloccarla, e se andiamo in vantaggio diventa un'altra partita, prendiamoci però qualcosa di buono anche oggi, come il fatto che non abbiamo preso gol e che continua la serie positiva. Giovedì abbiamo un'altra gara importante e ai ragazzi ho detto che hanno fatto una buona prestazione sotto il profilo dell'impegno. Sono gare queste che puoi anche perdere prendiamoci il punto e andiamo avanti perché è ancora tutto aperto".

Giovedì ci sarà il ritorno in Conference: “Loro giocano un buon calcio, dobbiamo essere bravi a stare sul pezzo e poi sono convinto che il mister la preparerà al meglio”.