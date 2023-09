Ospite a Radio Bruno, il giornalista Marco Bucciantini ha parlato della Fiorentina attesa dalla sfida con l'Atalanta: "La Fiorentina vuole la proprietà della partita e finché vedo quello sono sempre ottimista, la squadra la vedo. Sono convinto che la vedremo anche domani ma è una partita difficilissima perché troviamo una squadra tra quelle con la maggior conoscenza della Serie A. Una squadra che se Scamacca sta bene, è migliorata in quel ruolo. L’alto o basso rischio di un acquisto non dipende solo dalle condizioni fisiche ma anche dalla storia recente dei giocatori: Scamacca penso che sarebbe stato il centravanti ideale per tante.

Vorrei vedere un Dodo che attacca meglio, un centrocampo che arriva al tiro, la Fiorentina è sempre costretta ad essere precisa e pulita perché a rincorrere gli altri fa fatica. E vorrei vedere un gol di un centravanti.

Nel campionato tra il quinto e il decimo posto ci sono sia la Fiorentina che l’Atalanta ma ci metto anche il Bologna. Hanno comprato bene con Sartori, Orsolini ad esempio non è titolare indiscusso lì e a Firenze magari lo sarebbe. E’ una squadra molto interessante anche in campo, grazie a Thiago Motta".