Fattori: "Pin giocatore elegante e grande amico, mi sento devastato. Sentivo un forte feeling con lui, non so trovare un motivo"

L'allenatore ed ex calciatore (tra le altre) della Fiorentina, nonché ex compagno di Celeste Pin, Sauro Fattori ha voluto ricordare il difensore viola scomparso tragicamente ieri a Tuttomercatoweb.com: “A volte nella testa scattano cose che non possiamo capire. Eppure lo vedevo sereno, sarebbe andato negli Stati Uniti come tutti gli anni. Non riesco a trovare un motivo al gesto, è stata pura disperazione. un momento fortissimo”.

E aggiunge: “Ho provato tantissimo dispiacere e mi sento devastato. Per la famiglia e per noi amici, io ero un suo grande amico. Sentivo un feeling forte in campo e fuori. Peraltro è stato uno degli uomini immagine di un periodo storico importantissimo per la Fiorentina. Ed era pure un giocatore molto elegante ed estremamente corretto”.