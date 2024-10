La formazione della Fiorentina Primavera: confermata l'indiscrezione su Mandragora. Ievoli torna titolare, occasione per Scuderi

Torna in campo la Fiorentina Primavera dopo il successo di una settimana fa contro la Sampdoria. I ragazzi di Galloppa oggi sono impegnati alle ore 18:00 al Viola Park contro il Milan, per mantenere il primato in classifica e provare ad allungare in testa al campionato. C'è una grande sorpresa, anche se già nell'aria da qualche ora, nella formazione viola Under 20.

Torna in campo ufficiale Mandragora

Si rivede Rolando Mandragora. Il centrocampista della Fiorentina scende in campo dal primo minuto per muovere i primi passi in gara ufficiale dopo l'infortunio contro il The New Saints. Nel 3-5-2 viola gioca Leonardelli in porta, Sadotti, Kouadio e Romani in difesa. A centrocampo torna titolare Ievoli, insieme a Harder e appunto Mandragora. Sulle fasce Trapani e Scuderi, occasione importante per il secondo. Davanti Rubino e Caprini.

La formazione della Primavera

FIORENTINA (3-5-2): Leonardelli; Sadotti, Kouadio, Romani; Trapani, Ievoli, Harder, Mandragora, Scuderi; Rubino Caprini. All.: Galloppa.