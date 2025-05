Riscatto o non riscatto? Arrivano i primi responsi sui giocatori in prestito a Firenze: si allontana la permanenza del centrocampista

Arrivano anche i primi rumours sulle varie permanenze dei giocatori in prestito: fermo restando che molto sulla permanenza dei giocatori si saprà solo dopo la fine del campionato, per via della possibile qualificazione europea, è anche vero che la Fiorentina non potrà certo riscattarli tutti, e stanno venendo fatte le prime valutazioni.

Come riportato dal giornalista di Milan News Pietro Mazzara, infatti, la linea tenuta dalla società viola sul riscatto di Yacine Adli sembrerebbe quella di lasciar andare il francese, che tornerà quindi alla casa base di Milanello. Difficile che venga attivata la clausola rescissoria da 10 milioni: resta da capire quindi se anche Sottil farà il percorso inverso, tornando a Firenze, e se il Pittore davvero tornerà a Milano.