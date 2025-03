Pongracic non scende in campo ma può festeggiare una grandissima vittoria della Croazia. Gudmundsson sconfitto e a serio rischio retrocessione

Grande successo della Croazia a Spalato contro la Francia: i balcanici stendono 2-0 i transalpini con le reti di Budimir e Perisic, in una gara mai in discussione. La Croazia fallisce anche un rigore con Kramaric, Francia non pervenuta nell’andata del confronto. Non scende in campo il difensore della Fiorentina Marin Pongracic, al ritorno in nazionale dopo vari mesi di assenza. Il classe ‘97 viola può comunque festeggiare e godersi coi compagni una vittoria molto prestigiosa.

Sconfitta l'Islanda di Gudmundsson

Il Kosovo si impone 2-1 sull’Islanda del rientrante Albert Gudmundsson. Segnano Dellova e Rexhbecaj, in mezzo il pari islandese di Oskarsson. L’attaccante viola gioca titolare 65 minuti prima di venire sostituito da Traustason, andando alla conclusione in modo pericoloso in una circostanza e subendo diversi interventi fallosi. La squadra del ct Gunnlaugsson si arrende al Kosovo e dovrà vincere al ritorno in casa per evitare la retrocessione nel gruppo C di Nations League.