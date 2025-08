Il centrocampista Simon Sohm sembra sempre più vicino alla Fiorentina. Ne ha parlato anche il comico tifoso del Parma Gene Gnocchi, intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Non so se sia il nome giusto, dipende da cosa vuole la Fiorentina. Temo che però ultimamente stia abusando di registi, perché sento parlare anche di Nicolussi Caviglia e Fagioli c'è già. Comunque Sohm ha ottime qualità anche in fase di interdizione e ha un bel tiro. Secondo me è un gran bel colpo”.

Sul rapporto con Bernabè: “Sono due giocatori completamente diversi, infatti giocavano insieme. Lo svizzero è più portato nella copertura, mentre lo spagnolo è il classico regista che può stare anche sulla trequarti. Non so che centrocampo abbia in mente la Fiorentina, ma non mi priverei mai di Fagioli, a maggior ragione con Sohm a disposizione. Può essergli di grande aiuto. Apprezzo ancora Bernabè perché ha un piede fantastico, ma sono comunque preoccupato sul minutaggio”.