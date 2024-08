La Roma fa anche peggio della Fiorentina e perde in casa con l'Empoli, il Napoli travolge Italiano. Guarda la nuova CLASSIFICA di Serie A

E' un avvio di campionato sui generis per questa Serie A, con diversi risultati a sorpresa: in serata ad esempio la Roma ha perso in casa con l'Empoli per 2-1. Abbastanza clamoroso il blitz degli azzurri che hanno sbancato l'Olimpico con le reti di Gyasi al 45' e il rigore di Colombo al 61', nel finale la rete di Shomurodov all'80'.

Sull'altro campo, vittoria netta del Napoli sul Bologna di Italiano: 3-0 per la squadra di Conte, con i gol di Di Lorenzo, Kvaratskhelia e Simeone.

La NUOVA CLASSIFICA di Serie A: Parma 4, Genoa 4, Inter 4, Udinese 4, Torino 4, Empoli 4, Napoli 3, Atalanta 3, Verona 3, Juventus 3, Lazio 3, Fiorentina 2, Monza 1, Milan 1, Bologna 1, Cagliari 1, Roma 1, Venezia 1, Como 0, Lecce 0.