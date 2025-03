Vitale: "Allenatore in confusione, la gente non si fa prendere per le mele. Sarri sarebbe venuto a piedi alla Fiorentina"

L'ex direttore sportivo di Empoli e Lucchese, Pino Vitale, è intervenuto su Lady Radio per analizzare il momento della Fiorentina: “L'allenatore è in confusione, ma mi sembrano un po' tutti così. Pradè doveva prendere subito le parti dell'allenatore invece di lanciare il sasso e poi nascondere la mano. Fino a che ci sarà, la società dovrà difendere il proprio tecnico”.

E poi: “La gente non si fa prendere per le mele dall'allenatore (testuale ndr). Del resto questa mi sembra una proprietà che non cambia allenatore, quindi bisogna sperare che giovedì la Fiorentina passi il turno e recuperi qualcosa in campionato”.

Inoltre: “Questa è una squadra che non ha un gioco, questo è il fatto più importante. Comuzzo deve giocare dietro, perché è un patrimonio della Fiorentina Pablo Marì? Danno Valentini al Verona e vanno a spendere per Marì...".

Infine: “Sarri sarebbe venuto di corsa, anzi sarebbe venuto a piedi da Figline. Dai 1,5 milioni a Palladino e non dai 2 milioni a Sarri?”.