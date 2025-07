Il difensore della Fiorentina, Mattia Viti, ha parlato delle sue prime impressioni su un altro nuovo arrivato: “Kospo? Mi sono allenato a parte in questi giorni e quindi non l'ho visto molto. Fuori dal campo è un ragazzo bravissimo, sa parlare cinque lingue, mai un atteggiamento fuori luogo, quindi si è inserito benissimo”.

Fazzini

Quest'estate è arrivato anche Fazzini che ha avuto modo di conoscere a Empoli: “E' un anno più piccolo di me, ma veniva spesso aggregato con noi nelle giovanili. Un rapporto stretto con lui l'ho avuto l'anno scorso con lui, non ci staccavamo mai. Non posso che parlare bene di Fazzini, ho visto l'emozione e la felicità nel suo volto per essere qui”.

La trattativa con la Fiorentina

Sulla trattativa che lo ha portato in viola “Dovevo rientrare a Nizza a luglio, appena mi sono giunte delle voci sulla Fiorentina ho chiamato il procuratore e abbiamo subito firmato. E' stata emozione pura la conferma della notizia da parte del mio agente ed è andata bene così”.